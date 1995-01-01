Складной фотобокс (лайткуб) со светодиодной подсветкой Puluz PU5083 для предметной съемки. Размеры бокса: 80 х 80 х 80 см, бокс хорошо подходит для объектов размером до 60 см по длинной стороне (цветы в вазах, сумки, рюкзаки, чемоданы, обувь и так далее). Для подсветки имеются 3 панели на 78 светодиодов, мощностью 30 Вт каждая. Панели можно перемещать: например, сдвинуть их в одну сторону или перенести на боковую стенку, чтобы создать освещение с градиентным уходом в тень. Яркость регулируется с помощью диммера, который встроен в сетевой адаптер. Для дополнительного смягчения света в комплекте идет белый тканевый рассеиватель. Цветовая температура 5500К, холодный дневной свет.

Переднюю стенку можно полностью откинуть, или оставить в ней небольшое окно для съемки, – это актуально для съемки предметов с зеркальной поверхностью, чтобы вы и ваша студия не отражались в кадре. Еще одно небольшое оконце есть в верхней части – для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс достаточно компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Софтбокс собирается из разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент.

Софтбокс можно совместить с вращающимися стендами Puluz, чтобы быстро и просто снять объект со всех сторон.

В комплекте идет 4 влагостойких, моющихся фона из ПВХ: белый, черный, зеленый и оранжевый.

Основной материал: нейлоновая ткань (Оксфорд 600D)

Освещение: 3 панели по 30 Вт (по 78 светодиодов)

Цветовая температура: 5500К

Питание: 100~240В

Размеры: 80 х 80 х 80 см

Вес брутто: 6.5 кг

Комплектация: