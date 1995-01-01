Складной фотобокс (лайткуб) со встроенной светодиодной подсветкой Puluz PU5060 для съемки предметов небольшого и среднего размера: игрушки, предметы рукоделия, сувениры, посуда, ювелирные украшения и так далее. Размеры бокса: 40 х 40 х 40 см. Внутри установлены 2 панели мощностью 12 Вт, по 32 светодиода на каждой. Панели можно передвигать ближе или дальше от центра, также можно сдвинуть их в одну сторону, чтобы создать рисующее освещение с уходом в тень. Яркость регулируется бесступенчато, с помощью диммера, который встроен в сетевой адаптер. Для дополнительного смягчения света в комплекте идет белый тканевый рассеиватель.

Переднюю стенку можно полностью откинуть, или оставить в ней окно для съемки, еще одно небольшое оконце есть в верхней части – для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс компактно складывается: в сложенном состоянии его толщина составляет всего 3 см, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Софтбокс собирается из разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент.

В комплекте идет 6 фонов: белый, черный и оранжевый выполнены из влагостойкого ПВХ, а зеленый, красный и синий – из нетканого материала.

Основной материал: нейлоновая ткань

Освещение: 2 панели по 12 Вт (32 светодиодов), 2х 1200 лм

Цветовая температура: 5500К

Питание: 110~240В, 1А

Размеры: 40 х 40 х 40 см

В сложенном виде: 40 х 40 х 3 см

Вес брутто: 2.03 кг

Комплектация: