Складной кубический фотобокс с подсветкой для съемки небольших предметов: игрушек, наручных часов, ювелирных изделий и так далее. Освещение осуществляется за счет одной светодиодной панели на 20 светодиодов. В комплекте идет 2 сменных фона: черный и белый. Фотобокс работает с питанием от USB (5В 1А) – от универсальных сетевых адаптеров или USB аккумуляторов (продаются отдельно). В крыше бокса есть лючок для фотографирования с ракурсом «сверху вниз».