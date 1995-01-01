Фотобокс с подсветкой Puluz PU5028, 23 см, 1 LED панель 3.5 Вт + 2 фона
Код товара:УТ-00076375
Артикул:PU5028
Товар не найден
Описание
Складной кубический фотобокс с подсветкой для съемки небольших предметов: игрушек, наручных часов, ювелирных изделий и так далее. Освещение осуществляется за счет одной светодиодной панели на 20 светодиодов. В комплекте идет 2 сменных фона: черный и белый. Фотобокс работает с питанием от USB (5В 1А) – от универсальных сетевых адаптеров или USB аккумуляторов (продаются отдельно). В крыше бокса есть лючок для фотографирования с ракурсом «сверху вниз».
Комплектация:
- Фотобокс с 1 светодиодной панелью
- Черный фон
- Белый фон
- USB кабель
- Мягкая сумка
- Инструкция
Размеры: 24 х 23 х 23 см
Вес брутто: 0.3 кг