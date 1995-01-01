Сумка Puluz PU5016B
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Характеристики
Описание
Сумка Puluz PU5016B может вместить в себя зеркальную или беззеркальную камеру с 2-3 объективами. Уплотненные стенки защищают технику от случайных ударов, а набор съемных перегородок разной длины позволяет организовать внутреннее пространство под ваш набор техники. Имеется несколько внутренних и один внешний карман для аксессуаров. Ремень с широкой плечевой накладкой является съемным, пристегивается с помощью металлических карабинов, также предусмотрена верхняя ручка для удобства ношения.
Сумка выполнена из влагостойкой ткани. Обратите внимание на необычный дизайн: сумка открывается не вверх (как большинство), а в сторону. А еще ее можно «разобрать», расстегнув все молнии, и свернуть в небольшой чехол, чтобы она занимала меньше места при хранении.
Характеристики
- Размеры внешние: 37 х 20 х 13 см
- Материалы: синтетическая ткань
- Вместимость: зеркальная или беззеркальная камера с 2-3 объективами, аксессуары
- Вес: 0.77 кг
- Страна производства: Китай