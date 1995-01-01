Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Сумка Puluz PU5016B

  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
  • PU5016B
Код товара:УТ-00082583
Артикул:PU5016B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Сумка Puluz PU5016B может вместить в себя зеркальную или беззеркальную камеру с 2-3 объективами. Уплотненные стенки защищают технику от случайных ударов, а набор съемных перегородок разной длины позволяет организовать внутреннее пространство под ваш набор техники. Имеется несколько внутренних и один внешний карман для аксессуаров. Ремень с широкой плечевой накладкой является съемным, пристегивается с помощью металлических карабинов, также предусмотрена верхняя ручка для удобства ношения.

Сумка выполнена из влагостойкой ткани. Обратите внимание на необычный дизайн: сумка открывается не вверх (как большинство), а в сторону. А еще ее можно «разобрать», расстегнув все молнии, и свернуть в небольшой чехол, чтобы она занимала меньше места при хранении.

Характеристики

  • Размеры внешние: 37 х 20 х 13 см
  • Материалы: синтетическая ткань
  • Вместимость: зеркальная или беззеркальная камера с 2-3 объективами, аксессуары
  • Вес: 0.77 кг
  • Страна производства: Китай