Сумка Puluz PU5016B может вместить в себя зеркальную или беззеркальную камеру с 2-3 объективами. Уплотненные стенки защищают технику от случайных ударов, а набор съемных перегородок разной длины позволяет организовать внутреннее пространство под ваш набор техники. Имеется несколько внутренних и один внешний карман для аксессуаров. Ремень с широкой плечевой накладкой является съемным, пристегивается с помощью металлических карабинов, также предусмотрена верхняя ручка для удобства ношения.

Сумка выполнена из влагостойкой ткани. Обратите внимание на необычный дизайн: сумка открывается не вверх (как большинство), а в сторону. А еще ее можно «разобрать», расстегнув все молнии, и свернуть в небольшой чехол, чтобы она занимала меньше места при хранении.

Характеристики