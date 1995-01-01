Осветитель Puluz PU460B, 3200-5600К, RGB, 10 Вт, 55 см
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Характеристики
Описание
Недорогой светодиодный жезл со встроенным аккумулятором, регулируемой температурой белого света и 6 цветными режимами: красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый. Обратите внимание: цвета не переливаются плавно, как у более дорогих RGB моделей, и именно переключаются пошагово. Температура белого также переключается скачками: 3200К (теплый), 4500К (молочно-белый), 5600К (холодный белый). Встроенный аккумулятор обеспечивает порядка 2 часов работы осветителя с максимальной яркостью.
Стандартное штативное гнездо 1/4" позволяет устанавливать Puluz PU460B на различные стойки, треноги, журавли и другие крепления. Благодаря рукоятке его также удобно применять с рук. В комплекте идет простой пульт дистанционного управления, который работает на расстоянии до 5 метров (в условиях прямой линии видимости).
Характеристики
- Тип света: светодиодный жезл
- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 1000 лм
- Цветовая температура: 3200К / 4500К / 5600К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: 12 уровней яркости
- Угол освещения: 120°
- Дистанционное управление: есть, пульт ДУ в комплекте, дальность действия 3-5 м
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 2600 мАч 7.4В, около 2 часов работы с максимальной яркостью
- Работа от сети: зарядка и постоянное питание по USB
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: гнездо 1/4"-20
- Вес: 331 г
- Размеры: 55 х 3.3 х 2.8 см
- Комплектация: осветитель, пульт ДУ, кабель USB, чехол, инструкция
- Страна производства: Китай