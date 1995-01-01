Недорогой светодиодный жезл со встроенным аккумулятором, регулируемой температурой белого света и 6 цветными режимами: красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый. Обратите внимание: цвета не переливаются плавно, как у более дорогих RGB моделей, и именно переключаются пошагово. Температура белого также переключается скачками: 3200К (теплый), 4500К (молочно-белый), 5600К (холодный белый). Встроенный аккумулятор обеспечивает порядка 2 часов работы осветителя с максимальной яркостью.

Стандартное штативное гнездо 1/4" позволяет устанавливать Puluz PU460B на различные стойки, треноги, журавли и другие крепления. Благодаря рукоятке его также удобно применять с рук. В комплекте идет простой пульт дистанционного управления, который работает на расстоянии до 5 метров (в условиях прямой линии видимости).

Характеристики