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Стойка Puluz PU451B, высота до 1.8 м, нагрузка до 5 кг

  • PU451B, высота до 1.8 м, нагрузка до 5 кг
  • PU451B, высота до 1.8 м, нагрузка до 5 кг
  • PU451B, высота до 1.8 м, нагрузка до 5 кг
  • PU451B, высота до 1.8 м, нагрузка до 5 кг
  • PU451B, высота до 1.8 м, нагрузка до 5 кг
  • PU451B, высота до 1.8 м, нагрузка до 5 кг
  • PU451B, высота до 1.8 м, нагрузка до 5 кг
  • PU451B, высота до 1.8 м, нагрузка до 5 кг
  • PU451B, высота до 1.8 м, нагрузка до 5 кг
Код товара:УТ-00087558
Артикул:PU451B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактная стойка Puluz PU451B в сложенном положении занимает всего 48.5 см, что делает ее достаточно небольшой для ношения в рюкзаке (или снаружи, в боковом кармане). Максимальная нагрузка: 2 кг – идеально для накамерных вспышек и небольших светодиодных осветителей. Крепления стандартные: винт 1/4" и шпигот 5/8". Центральная колонна фиксируется барашковыми винтами. Материалы: алюминий, пластик.

  • Материалы: алюминий, пластик.
  • Максимальная высота: 180 см
  • Минимальная высота: 85.5 см
  • Длина в сложенном положении: 48.5 см
  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Вес: 1075 кг