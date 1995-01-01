Стойка Puluz PU451B, высота до 1.8 м, нагрузка до 5 кг
Код товара:УТ-00087558
Артикул:PU451B
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Описание
Компактная стойка Puluz PU451B в сложенном положении занимает всего 48.5 см, что делает ее достаточно небольшой для ношения в рюкзаке (или снаружи, в боковом кармане). Максимальная нагрузка: 2 кг – идеально для накамерных вспышек и небольших светодиодных осветителей. Крепления стандартные: винт 1/4" и шпигот 5/8". Центральная колонна фиксируется барашковыми винтами. Материалы: алюминий, пластик.
- Материалы: алюминий, пластик.
- Максимальная высота: 180 см
- Минимальная высота: 85.5 см
- Длина в сложенном положении: 48.5 см
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Вес: 1075 кг