Компактная стойка Puluz PU450 в сложенном положении занимает всего 37 см, что делает ее достаточно небольшой для ношения в рюкзаке или даже в фотосумке. Крепление стандартное: винт 1/4". Центральная колонна работает на эксцентриках: поверните против часовой стрелки для разблокировки и в обратную сторону для фиксации. Колонну можно извлечь для использования в качестве монопода. Материалы: алюминий, пластик.