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Стойка Puluz PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг

  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
  • PU450B, высота до 1.65 м, нагрузка до 2 кг
Код товара:УТ-00087557
Артикул:PU450B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактная стойка Puluz PU450 в сложенном положении занимает всего 37 см, что делает ее достаточно небольшой для ношения в рюкзаке или даже в фотосумке. Крепление стандартное: винт 1/4". Центральная колонна работает на эксцентриках: поверните против часовой стрелки для разблокировки и в обратную сторону для фиксации. Колонну можно извлечь для использования в качестве монопода. Материалы: алюминий, пластик.

  • Материалы: алюминий, пластик.
  • Максимальная высота: 165 см
  • Минимальная высота: 47 см
  • Длина в сложенном положении: 37 см
  • Максимальная нагрузка: 2 кг