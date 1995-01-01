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Стойка Puluz PU434, высота до 1.6 м, нагрузка до 2 кг

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Код товара: УТ-00087556 Артикул: PU434 Код товара: УТ-00087556 Артикул: PU434 Трехсекционная компактная стойка Puluz PU434 в сложенном положении занимает всего 57 см, что делает ее достаточно небольшой для ношения на рюкзаке (сбоку, на внешнем креплении). Крепления стандартные: винт 1/4" и шпигот 5/8" (16 мм). Благодаря небольшому размаху ног может использоваться в качестве настольной. Материалы: алюминий, пластик. Товар не найден Задать вопрос Описание Трехсекционная компактная стойка Puluz PU434 в сложенном положении занимает всего 57 см, что делает ее достаточно небольшой для ношения на рюкзаке (сбоку, на внешнем креплении). Крепления стандартные: винт 1/4" и шпигот 5/8" (16 мм). Благодаря небольшому размаху ног может использоваться в качестве настольной. Материалы: алюминий, пластик. Материалы: алюминий, пластик.

Максимальная высота: 160 см

Минимальная высота: 66 см

Максимальная нагрузка: 2 кг Видео Наш обзор

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