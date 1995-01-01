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Стойка Puluz PU434, высота до 1.6 м, нагрузка до 2 кг

  • PU434, высота до 1.6 м, нагрузка до 2 кг
  • PU434, высота до 1.6 м, нагрузка до 2 кг
  • PU434, высота до 1.6 м, нагрузка до 2 кг
  • PU434, высота до 1.6 м, нагрузка до 2 кг
  • PU434, высота до 1.6 м, нагрузка до 2 кг
  • PU434, высота до 1.6 м, нагрузка до 2 кг
  • PU434, высота до 1.6 м, нагрузка до 2 кг
  • PU434, высота до 1.6 м, нагрузка до 2 кг
  • PU434, высота до 1.6 м, нагрузка до 2 кг
Код товара:УТ-00087556
Артикул:PU434

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Трехсекционная компактная стойка Puluz PU434 в сложенном положении занимает всего 57 см, что делает ее достаточно небольшой для ношения на рюкзаке (сбоку, на внешнем креплении). Крепления стандартные: винт 1/4" и шпигот 5/8" (16 мм). Благодаря небольшому размаху ног может использоваться в качестве настольной. Материалы: алюминий, пластик.

  • Материалы: алюминий, пластик.
  • Максимальная высота: 160 см
  • Минимальная высота: 66 см
  • Максимальная нагрузка: 2 кг