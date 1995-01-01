Стойка Puluz PU419, высота 1.1 м, до 2 кг
Код товара:УТ-00087555
Артикул:PU419
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Описание
Трехсекционная компактная стойка Puluz PU419 в сложенном положении занимает всего 49.5 см, что делает ее достаточно небольшой для ношения в рюкзаке. Крепления стандартные: винт 1/4" и шпигот 5/8" (16 мм). Может использоваться с накамерными вспышками и компактными светодиодными осветителями. Благодаря небольшому размаху ног может применяться в качестве настольной.
- Материалы: алюминий, пластик.
- Максимальная высота: 108 см
- Минимальная высота: 51 см
- Максимальная нагрузка: 2 кг