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Стойка Puluz PU419, высота 1.1 м, до 2 кг

  • PU419, высота 1.1 м
  • PU419, высота 1.1 м
  • PU419, высота 1.1 м
  • PU419, высота 1.1 м
  • PU419, высота 1.1 м
  • PU419, высота 1.1 м
  • PU419, высота 1.1 м
  • PU419, высота 1.1 м
  • PU419, высота 1.1 м
  • PU419, высота 1.1 м
  • PU419, высота 1.1 м
Код товара:УТ-00087555
Артикул:PU419

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Трехсекционная компактная стойка Puluz PU419 в сложенном положении занимает всего 49.5 см, что делает ее достаточно небольшой для ношения в рюкзаке. Крепления стандартные: винт 1/4" и шпигот 5/8" (16 мм). Может использоваться с накамерными вспышками и компактными светодиодными осветителями. Благодаря небольшому размаху ног может применяться в качестве настольной.

  • Материалы: алюминий, пластик.
  • Максимальная высота: 108 см
  • Минимальная высота: 51 см
  • Максимальная нагрузка: 2 кг