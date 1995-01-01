Puluz PU3521H – панорамная база для штативов, которые не имеют возможности разблокировать только ось панорамирования. Также хорошо подходит для панорамной съемки на неровных поверхностях: вы сначала выравниваете штативную головку по горизонту с помощью пузырькового уровня, затем запираете головку и теперь можете осуществлять панорамирование без заваливания горизонта. Устанавливается на стандартный штативный винт 1/4". В комплекте идет быстросъемная площадка стандарта Arca Swiss длиной 52 мм, также можно использовать и другие площадки этого стандарта – более длинные или L-образные.

Градусная шкала позволяет отмерять одинаковый шаг при вращении камеры для удобства склейки панорам из нескольких кадров. База и площадка полностью выполнены из алюминиевого сплава, винты – из нержавеющей стали.