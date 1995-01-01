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Панорамная платформа Puluz PU3521H с быстросъемной площадкой

  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
  • PU3521H с быстросъемной площадкой
Код товара:УТ-00076371
Артикул:PU3521H

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Puluz PU3521H – панорамная база для штативов, которые не имеют возможности разблокировать только ось панорамирования. Также хорошо подходит для панорамной съемки на неровных поверхностях: вы сначала выравниваете штативную головку по горизонту с помощью пузырькового уровня, затем запираете головку и теперь можете осуществлять панорамирование без заваливания горизонта. Устанавливается на стандартный штативный винт 1/4". В комплекте идет быстросъемная площадка стандарта Arca Swiss длиной 52 мм, также можно использовать и другие площадки этого стандарта – более длинные или L-образные.

Градусная шкала позволяет отмерять одинаковый шаг при вращении камеры для удобства склейки панорам из нескольких кадров. База и площадка полностью выполнены из алюминиевого сплава, винты – из нержавеющей стали.

  • Размеры: 8.4 х 5.4 х 2.2 см
  • Вес: 120 г
  • Вес брутто: 150 г