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Макрорельсы Puluz PU3520 Macro Focusing Rail Slider

  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
  • PU3520 Macro Focusing Rail Slider
Код товара:УТ-00076370
Артикул:PU3520

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Слайдер (макрорельсы) Puluz PU3520 позволяет точно довести камеру при съемке макро. Их можно использовать для высокоточной фокусировки или для фокус-стекинга, когда вы делаете несколько снимков с минимальным перемещением камеры, а затем совмещаете их в фоторедакторе. Перемещение осуществляется с помощью червячной передачи, которая вращается передней или задней рукояткой. Это позволяет не касаться объектива, чтобы не вызывать лишние колебания и, соответственно, смаз изображения.

Максимальный диапазон перемещения составляет 115 мм, по бокам пластины нанесена миллиметровая шкала дистанции. Для установки на штатив предусмотрено гнездо 3/8"-16. Нижняя площадка также выполнена по стандарту Arca Swiss («ласточкин хвост»), что позволяет устанавливать ее на совместимые штативы напрямую. Винт для крепления камеры 1/4"-20.

  • Материалы: анодированный алюминиевый сплав
  • Максимальная нагрузка: 15 кг
  • Диапазон хода: 11.5 см
  • Размеры: 21.5 х 3.8 х 3.8 см
  • Вес: 290 г
  • Вес брутто: 0.34 кг