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Панорамная платформа Puluz PU3514 с быстросъемной площадкой

  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
  • PU3514 с быстросъемной площадкой
Код товара:УТ-00076369
Артикул:PU3514

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Puluz PU3514 – панорамная база для штативов, головы которых не имеют возможности разблокировать отдельно ось панорамирования. Также хорошо подходит для панорамной съемки на неровных поверхностях: вы сначала выравниваете штативную головку по горизонту с помощью пузырькового уровня, затем запираете головку и теперь можете осуществлять панорамирование без заваливания горизонта. Основание базы выполнено в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, также предусмотрено резьбовое гнездо 3/8". Быстросъемная площадка длиной 7 см также выполнена по стандарта Arca Swiss, также можно использовать и другие площадки этого стандарта – более длинные или L-образные.

Градусная шкала позволяет отмерять одинаковый шаг при вращении камеры для удобства склейки панорам из нескольких кадров. База и площадка полностью выполнены из алюминиевого сплава, винты – из нержавеющей стали.

  • Максимальная нагрузка: 8 кг
  • Размеры: 10 х 7 х 3.8 см
  • Вес: 270 г