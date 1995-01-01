Штативная головка из магниевого сплава. Puluz PU3504B предназначена для съемки видео: жидкостные картриджи обеспечивают плавность движений при повороте и наклоне камеры. Длинная рукоятка может быть установлена как справа, так и слева. Быстросъемная площадка с профилем типа «ласточкин хвост» выполнена по стандарту Manfrotto (ширина 50 мм). На площадке имеются съемные винты 1/4"-20 и 3/8"-16 для крепления различных фото- и видеокамер. Специальный штифт не дает упасть плохо закрепленной площадке. Пузырьковый уровень позволяет точно выровнять штатив по горизонту.

Головка устанавливается на винт 1/4"-20.