Штативная головка Puluz PU3501B Heavy Duty Video Fluid Head Large, до 10 кг
Код товара:УТ-00076366
Артикул:PU3501B
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг10
Голова для видеоДа
Тип головки 2D
Головка2D, с жидкостными картриджами
Пузырьковый уровеньесть
Быстросъемная площадкаесть, стандарта Manfrotto (50 мм)
Максимальная нагрузка10 кг
Материалмагниевый сплав
Страна производстваКитай
Вес932 г
Размеры12 х 11 х 10 см (без ручки)
Описание
Штативная головка из магниевого сплава. Puluz PU3504B предназначена для съемки видео: жидкостные картриджи обеспечивают плавность движений при повороте и наклоне камеры. Длинная рукоятка может быть установлена как справа, так и слева. Быстросъемная площадка с профилем типа «ласточкин хвост» выполнена по стандарту Manfrotto (ширина 50 мм). На площадке имеются съемные винты 1/4"-20 и 3/8"-16 для крепления различных фото- и видеокамер. Специальный штифт не дает упасть плохо закрепленной площадке. Пузырьковый уровень позволяет точно выровнять штатив по горизонту.
Головка устанавливается на винт 1/4"-20.
- Диаметр базы: 64 мм
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Размеры: 12.4 х 11.5 х 10 см (без ручки)
- Длина ручки: 30.5 см
- Вес нетто: 1020 г
- Вес брутто: 1.8 кг