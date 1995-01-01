Клетка Puluz PU3129B для камер Nikon Z6 II и Z6 III. Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. Для этого по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху по центру – гнездо 3/8" с адаптером на 1/4", сверху слева находится холодный башмак, на левой панели – небольшая планка НАТО.

Клетка фиксируется на камере через штативное гнездо. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).