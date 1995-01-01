Рукоятка Puluz PU3124B с дополнительным хватом для Fujifilm X100VI
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Характеристики
Описание
Рукоятка Puluz PU3124B для компактной камеры Fujifilm X100VI обеспечивает дополнительный выступ для лучшего захвата фотоаппарата в ладони. Она будет особенно актуально если вы любите снимать одной рукой, быстро вскидывая камеру. Рукоятка из черного дерева очень приятна как на вид, так и на ощупь. Обратите внимание: древесный рисунок и оттенок рукоятки могут немного отличаться от экземпляра к экземпляру, поскольку дерево натуральное.
Нижняя пластина выполнена по стандарту Arca Swiss («ласточкин хвост»), что позволяет быстро устанавливать камеру на совместимые штативы и другие держатели. Снизу также расположено 3 штативных гнезда 1/4"-20 и холодный башмак для аксессуаров. Доступ к батарейному отсеку остается свободным, предусмотрен вырез под кабель для использования сетевого адаптера с «каплером» и прорезь для крепления кистевого ремня.
- Материалы: алюминиевый сплав, черное дерево.
- Размеры: 130 х 59.7 х 54 мм
- Вес: 65.2 г