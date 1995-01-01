Puluz PU3122 – рукоятка под левую руку, выполненная из алюминиевого сплава и натурального дерева (палисандр, розовое дерево), что обеспечивает очень комфортный захват и согревает руки в холодное время года. Площадка устанавливается в штативное гнездо камеры (1/4"), для упрощения монтажа в комплекте идет ключ-монетка, который фиксируется в углублении с помощью магнитов. Нижняя часть пластины выполнена в форме «ласточкиного хвоста» популярного стандарта Arca Swiss, что ускоряет установку на совместимые штативы (также предусмотрены 3 гнезда 1/4" для штативов других систем). Еще одно гнездо 1/4" располагается сбоку – для вертикальной установки камеры.

Для установки дополнительных аксессуаров сверху расположен холодный башмак и 3 гнезда 1/4" – можно поставить микрофон, компактный светодиодный осветитель, накамерный монитор или какой-либо еще аксессуар.

Использование рукоятки под левую руку значительно повышает стабильность удержания камеры, снижает эффект дрожания рук и раскачки, особенно при записи видео. Использование рукоятки не перекрывает доступ к батарейному отсеку, картам памяти, интерфейсам для подключения USB или HDMI кабелей.