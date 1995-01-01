Металлическая клетка с деревянной ручкой для камеры Nikon Z fc. Позволяет закрепить на камере различные аксессуары: верхние и боковые ручки для комфортного захвата, мониторы, рекордеры, батарейные площадки, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей, аксессуары для оптики (подпорки, бленды-компендиумы, моторы follow focus). По всему периметру располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20, сверху имеется гнездо типа Arri 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки) и холодный башмак. Основание клетки выполнено в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру на совместимые штативы или стабилизаторы напрямую, без съемных площадок.

Рукоятка из натурального дерева (палисандра) обеспечивает значительный выступ под пальцы для комфортного и надежного захвата камеры. Поскольку это натуральное неокрашенное дерево, оттенок и узор рукоятки может немного отличаться от одного экземпляра к другому. Клетка предоставляет свободный доступ ко всем органам управления камеры, к батарейному отсеку, можно откидывать в сторону монитор и подключать необходимые кабели. Камера фиксируется в одной точке: через штативное гнездо.