Держатель Puluz PU3103B состоит из 3 наклоняемых секций длиной по 32 см и струбцинного зажима для столешниц толщиной до 6 см. Подходит для установки камеры, осветителей и других приборов весом до 3 кг, в комплекте также идет адаптер для установки мобильных телефонов и планшетов с шириной корпуса от 7 до 18 см.

Материалы: алюминиевый сплав, пластик

Максимальная нагрузка: 3 кг

Крепление камеры: штативный винт 1/4"-20

Адаптер для мобильных устройств: зажим, от 7 до 18 см, с холодным башмаком для аксессуаров

Вес брутто: 1.1 кг