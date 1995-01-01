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Настольный держатель Puluz PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной

  • PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной
  • PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной
  • PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной
  • PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной
  • PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной
  • PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной
  • PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной
  • PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной
  • PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной
  • PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной
  • PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной
  • PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной
  • PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной
Код товара:УТ-00076341
Артикул:PU3103B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Держатель Puluz PU3103B состоит из 3 наклоняемых секций длиной по 32 см и струбцинного зажима для столешниц толщиной до 6 см. Подходит для установки камеры, осветителей и других приборов весом до 3 кг, в комплекте также идет адаптер для установки мобильных телефонов и планшетов с шириной корпуса от 7 до 18 см.

  • Материалы: алюминиевый сплав, пластик
  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Крепление камеры: штативный винт 1/4"-20
  • Адаптер для мобильных устройств: зажим, от 7 до 18 см, с холодным башмаком для аксессуаров
  • Вес брутто: 1.1 кг