Настольный держатель Puluz PU3103B C-Clamp Desk Stand со струбциной
Код товара:УТ-00076341
Артикул:PU3103B
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяСтрубцина
Описание
Держатель Puluz PU3103B состоит из 3 наклоняемых секций длиной по 32 см и струбцинного зажима для столешниц толщиной до 6 см. Подходит для установки камеры, осветителей и других приборов весом до 3 кг, в комплекте также идет адаптер для установки мобильных телефонов и планшетов с шириной корпуса от 7 до 18 см.
- Материалы: алюминиевый сплав, пластик
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Крепление камеры: штативный винт 1/4"-20
- Адаптер для мобильных устройств: зажим, от 7 до 18 см, с холодным башмаком для аксессуаров
- Вес брутто: 1.1 кг