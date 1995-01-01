Штатив Puluz PU3096B хорошо подходит для компактных камер, смартфонов, а также беззеркальных камер начального уровня. Выполнен частично из алюминиевого сплава, частично из АБС пластика, максимальная нагрузка: 3 кг. Максимальная высота: 139 см, высота с опущенной центральной колонной: 117 см, длина в сложенном виде – 57 см. Головка несъемная, может откидываться на 90° в сторону для съемки с вертикальной ориентацией кадра. Благодаря наличию съемной площадки вы можете быстро устанавливать камеру на штатив и так же быстро снимать ее при необходимости.

В нижней части предусмотрен пластиковый крюк для крепления груза (балласта), который придает штативу дополнительную устойчивость, в особенности при съемке на улице при сильном ветре. Резиновые ножки не скользят на гладких покрытиях.

В комплекте со штативом идет адаптер для установки телефонов шириной от 5.8 до 8.5 см. Также в комплекте идет чехол для хранения и транспортировки.

Штатив Puluz PU3096B можно использовать для пейзажной съемки с длинной выдержкой (ранним утром, вечером, ночью), а также для групповых автопортретов.