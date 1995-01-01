Штатив Puluz PU3096B, с головой + держатель для смартфона
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Характеристики
Описание
Штатив Puluz PU3096B хорошо подходит для компактных камер, смартфонов, а также беззеркальных камер начального уровня. Выполнен частично из алюминиевого сплава, частично из АБС пластика, максимальная нагрузка: 3 кг. Максимальная высота: 139 см, высота с опущенной центральной колонной: 117 см, длина в сложенном виде – 57 см. Головка несъемная, может откидываться на 90° в сторону для съемки с вертикальной ориентацией кадра. Благодаря наличию съемной площадки вы можете быстро устанавливать камеру на штатив и так же быстро снимать ее при необходимости.
В нижней части предусмотрен пластиковый крюк для крепления груза (балласта), который придает штативу дополнительную устойчивость, в особенности при съемке на улице при сильном ветре. Резиновые ножки не скользят на гладких покрытиях.
В комплекте со штативом идет адаптер для установки телефонов шириной от 5.8 до 8.5 см. Также в комплекте идет чехол для хранения и транспортировки.
Штатив Puluz PU3096B можно использовать для пейзажной съемки с длинной выдержкой (ранним утром, вечером, ночью), а также для групповых автопортретов.
Характеристики
- Головка: 2D, несъемная
- Пузырьковый уровень: есть, на крестовине
- Количество секций: 3
- Быстросъемная площадка: есть
- Углы наклона ног: фиксированный угол
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Минимальная высота: 55 см
- Максимальная высота: 139 см
- Высота со сложенной центральной штангой: 117 см
- Длина в сложенном положении: 57 см
- Материал: алюминиевый сплав, ABS пластик
- Вес: 950 г
- Страна производства: Китай