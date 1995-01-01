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Штатив Puluz PU3096B, с головой + держатель для смартфона

  • PU3096B, с головой + держатель для смартфона
  • PU3096B, с головой + держатель для смартфона
  • PU3096B, с головой + держатель для смартфона
  • PU3096B, с головой + держатель для смартфона
  • PU3096B, с головой + держатель для смартфона
  • PU3096B, с головой + держатель для смартфона
  • PU3096B, с головой + держатель для смартфона
  • PU3096B, с головой + держатель для смартфона
  • PU3096B, с головой + держатель для смартфона
  • PU3096B, с головой + держатель для смартфона
  • PU3096B, с головой + держатель для смартфона
Код товара:УТ-00077224
Артикул:PU3096B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Штатив Puluz PU3096B хорошо подходит для компактных камер, смартфонов, а также беззеркальных камер начального уровня. Выполнен частично из алюминиевого сплава, частично из АБС пластика, максимальная нагрузка: 3 кг. Максимальная высота: 139 см, высота с опущенной центральной колонной: 117 см, длина в сложенном виде – 57 см. Головка несъемная, может откидываться на 90° в сторону для съемки с вертикальной ориентацией кадра. Благодаря наличию съемной площадки вы можете быстро устанавливать камеру на штатив и так же быстро снимать ее при необходимости.

В нижней части предусмотрен пластиковый крюк для крепления груза (балласта), который придает штативу дополнительную устойчивость, в особенности при съемке на улице при сильном ветре. Резиновые ножки не скользят на гладких покрытиях.

В комплекте со штативом идет адаптер для установки телефонов шириной от 5.8 до 8.5 см. Также в комплекте идет чехол для хранения и транспортировки.

Штатив Puluz PU3096B можно использовать для пейзажной съемки с длинной выдержкой (ранним утром, вечером, ночью), а также для групповых автопортретов.

Характеристики

  • Головка: 2D, несъемная
  • Пузырьковый уровень: есть, на крестовине
  • Количество секций: 3
  • Быстросъемная площадка: есть
  • Углы наклона ног: фиксированный угол
  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Минимальная высота: 55 см
  • Максимальная высота: 139 см
  • Высота со сложенной центральной штангой: 117 см
  • Длина в сложенном положении: 57 см
  • Материал: алюминиевый сплав, ABS пластик
  • Вес: 950 г
  • Страна производства: Китай