Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Шарнирный кронштейн Puluz PU3074B Magic Arm Bracket Mount, винты 1/4"

  • PU3074B Magic Arm Bracket Mount, винты 1/4"
  • PU3074B Magic Arm Bracket Mount, винты 1/4"
  • PU3074B Magic Arm Bracket Mount, винты 1/4"
  • PU3074B Magic Arm Bracket Mount, винты 1/4"
  • PU3074B Magic Arm Bracket Mount, винты 1/4"
  • PU3074B Magic Arm Bracket Mount, винты 1/4"
  • PU3074B Magic Arm Bracket Mount, винты 1/4"
  • PU3074B Magic Arm Bracket Mount, винты 1/4"
  • PU3074B Magic Arm Bracket Mount, винты 1/4"
Код товара:УТ-00076337
Артикул:PU3074B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Puluz PU3074B – это небольшой шарнирный кронштейн типа Magic Arm, который хорошо подойдет для установки различных аксессуаров (вспышек, светодиодных панелей, мониторов) на клетку с камерой, присосочное крепление или клешнеобразный зажим. С обеих сторон расположены винты 1/4"-20 с накатанными головками: закручиваются пальцами, и затем можно дополнительно затянуть ключом-шестигранником. Оба шарнирных соединения запираются и освобождаются центральным барашковым винтом, что позволяет быстро настроить положение установленного оборудования.

  • Материалы: алюминиевый сплав, силикон, нержавеющая сталь
  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Вес брутто: 160 г