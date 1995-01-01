Шарнирный кронштейн Puluz PU3074B Magic Arm Bracket Mount, винты 1/4"
Код товара:УТ-00076337
Артикул:PU3074B
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяШарнирный
Описание
Puluz PU3074B – это небольшой шарнирный кронштейн типа Magic Arm, который хорошо подойдет для установки различных аксессуаров (вспышек, светодиодных панелей, мониторов) на клетку с камерой, присосочное крепление или клешнеобразный зажим. С обеих сторон расположены винты 1/4"-20 с накатанными головками: закручиваются пальцами, и затем можно дополнительно затянуть ключом-шестигранником. Оба шарнирных соединения запираются и освобождаются центральным барашковым винтом, что позволяет быстро настроить положение установленного оборудования.
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон, нержавеющая сталь
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Вес брутто: 160 г