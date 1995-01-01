Puluz PU3074B – это небольшой шарнирный кронштейн типа Magic Arm, который хорошо подойдет для установки различных аксессуаров (вспышек, светодиодных панелей, мониторов) на клетку с камерой, присосочное крепление или клешнеобразный зажим. С обеих сторон расположены винты 1/4"-20 с накатанными головками: закручиваются пальцами, и затем можно дополнительно затянуть ключом-шестигранником. Оба шарнирных соединения запираются и освобождаются центральным барашковым винтом, что позволяет быстро настроить положение установленного оборудования.

Материалы: алюминиевый сплав, силикон, нержавеющая сталь

Максимальная нагрузка: 5 кг

Вес брутто: 160 г