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Телескопическая колонна Puluz PU3064B со струбциной и шаровой головкой

  • PU3064B со струбциной и шаровой головкой
  • PU3064B со струбциной и шаровой головкой
  • PU3064B со струбциной и шаровой головкой
  • PU3064B со струбциной и шаровой головкой
  • PU3064B со струбциной и шаровой головкой
  • PU3064B со струбциной и шаровой головкой
  • PU3064B со струбциной и шаровой головкой
  • PU3064B со струбциной и шаровой головкой
  • PU3064B со струбциной и шаровой головкой
  • PU3064B со струбциной и шаровой головкой
  • PU3064B со струбциной и шаровой головкой
Код товара:УТ-00076334
Артикул:PU3064B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Телескопическая колонна с шаровой головкой и струбцинным креплением может использоваться для крепления камеры, осветителя и других аксессуаров на столешницах, перилах и других подобных поверхностях толщиной до 6 см. Колонна состоит из 2 секций с цанговым замком между ними, ее высота регулируется в пределах от 33 до 60 см. Колонну также можно полностью снять, чтобы использовать только струбцину. На корпусе струбцины предусмотрено несколько винтов 1/4" для крепления дополнительных аксессуаров. Резиновые накладки на зажимах обеспечивают хорошее сцепление и не царапают поверхности. Шаровая головка позволяет свободно вращать и наклонять камеру (прибл. на 30°).

  • Максимальная нагрузка: 3 кг.
  • Вес брутто: 0.65 кг