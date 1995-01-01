Телескопическая колонна с шаровой головкой и струбцинным креплением может использоваться для крепления камеры, осветителя и других аксессуаров на столешницах, перилах и других подобных поверхностях толщиной до 6 см. Колонна состоит из 2 секций с цанговым замком между ними, ее высота регулируется в пределах от 33 до 60 см. Колонну также можно полностью снять, чтобы использовать только струбцину. На корпусе струбцины предусмотрено несколько винтов 1/4" для крепления дополнительных аксессуаров. Резиновые накладки на зажимах обеспечивают хорошее сцепление и не царапают поверхности. Шаровая головка позволяет свободно вращать и наклонять камеру (прибл. на 30°).

Максимальная нагрузка: 3 кг.

Вес брутто: 0.65 кг