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Телескопическая колонна Puluz PU3063B со струбциной и 2 адаптерами 5/8"

  • PU3063B со струбциной и 2 адаптерами 5/8"
  • PU3063B со струбциной и 2 адаптерами 5/8"
  • PU3063B со струбциной и 2 адаптерами 5/8"
  • PU3063B со струбциной и 2 адаптерами 5/8"
  • PU3063B со струбциной и 2 адаптерами 5/8"
  • PU3063B со струбциной и 2 адаптерами 5/8"
  • PU3063B со струбциной и 2 адаптерами 5/8"
  • PU3063B со струбциной и 2 адаптерами 5/8"
  • PU3063B со струбциной и 2 адаптерами 5/8"
  • PU3063B со струбциной и 2 адаптерами 5/8"
  • PU3063B со струбциной и 2 адаптерами 5/8"
Код товара:УТ-00076333
Артикул:PU3063B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Телескопическая колонна с 2 переходниками на шпигот 5/8" подходит для крепления студийных осветителей: импульсных моноблоков, светодиодных панелей и так далее. Струбцина позволяет установить их на столешницах, перилах и других подобных поверхностях толщиной до 6 см. Колонна состоит из 2 секций с цанговым замком между ними, ее высота регулируется в пределах от 33 до 60 см. Колонну также можно полностью снять, чтобы использовать только струбцину. На корпусе струбцины предусмотрено несколько винтов 1/4" для крепления дополнительных аксессуаров. Резиновые накладки на зажимах обеспечивают хорошее сцепление и не царапают поверхности.

Если докупить штативную головку, данный держатель также можно эффективно использовать для крепления камеры.

  • Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик
  • Вес брутто: 0.55 кг