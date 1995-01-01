Телескопическая колонна с 2 переходниками на шпигот 5/8" подходит для крепления студийных осветителей: импульсных моноблоков, светодиодных панелей и так далее. Струбцина позволяет установить их на столешницах, перилах и других подобных поверхностях толщиной до 6 см. Колонна состоит из 2 секций с цанговым замком между ними, ее высота регулируется в пределах от 33 до 60 см. Колонну также можно полностью снять, чтобы использовать только струбцину. На корпусе струбцины предусмотрено несколько винтов 1/4" для крепления дополнительных аксессуаров. Резиновые накладки на зажимах обеспечивают хорошее сцепление и не царапают поверхности.

Если докупить штативную головку, данный держатель также можно эффективно использовать для крепления камеры.