Классический алюминиевый штатив для записи видео. Спаренные ноги и центральная среднеуровневая стяжка обеспечивают большую устойчивость и жесткость, а основание для головы в форме чаши диаметром 75 мм позволяет быстро выровнять камеру по горизонту на неровной поверхности. Головка устанавливается на штатив через адаптер, ее основание плоское, поэтому ее можно снять со штатива и использовать на других креплениях: например, на моноподе или слайдере. Головка выдерживает камеры весом до 10 кг, может использоваться с профессиональными теле- и видеокамерами. Благодаря жидкостным картриджам с регулируемым сопротивлением панорамирование и наклон камеры осуществляются очень плавно и мягко. Пружины контрбаланса поддерживают камеру в наклонном положении, что позволяет не прилагать большую силу к управлению.

Длинная рукоятка может быть установлена как справа, так и слева. Быстросъемная площадка выполнена с профилем типа «ласточкин хвост», она заводится на головку сбоку и фиксируется прижимным винтом. На площадке имеются съемные винты 1/4"-20 и 3/8"-16 для крепления различных фото- и видеокамер, а также штифт, предотвращающий самопроизвольный поворот камеры на штативе. Пузырьковый уровень позволяет точно выровнять положение камеры по горизонту.