Puluz PU272R Capture Camera Clip – усовершенствованная версия крепления для камеры на поясной ремень или лямку рюкзака. Крепление стало меньше, убраны выступающие детали, снижен вес. Принцип действия остался таким же: ремень, лямка или еще какая-либо стропа зажимаются между верхней и нижней пластиной с помощью двух винтов с накатанной головкой. Камера с быстросъемной площадкой легко устанавливается в получившуюся пряжку (до щелчка), а чтобы снять ее, требуется нажать на кнопку, расположенную сбоку. Для защиты от краж в общественных местах вы можете запереть площадку вторым замком, который находится с другой стороны крепления.

Быстросъемная площадка может быть установлена в крепление любой из 4 сторон. Например, поставив камеру боком, удобно менять объективы. Крепление боком также хорошо подходит для камер с небольшими объективами. Площадка также совместима с большинством штативов, использующих площадки стандарта Arca Swiss или Manfrotto RC2: вы можете быстро снять камеру с пояса или рюкзака и поставить на штатив (и обратно). Обратите внимание: камера может немного ходить в креплении – это не является признаком брака, она никуда не выскочит.

Крепление Puluz PU272R Capture Camera Clip подходит как для длительного ношения камеры (например, во время прогулок по городу), так и просто для того, чтобы быстро освободить руки, поэтому подобные крепления очень популярны среди профессиональных фотографов. По бокам площадки предусмотрены прорези, через которые можно привязать кистевой или плечевой ремень.

С помощью адаптеров, которые продаются отдельно, на этом креплении можно носить экшн-камеры или бинокли.