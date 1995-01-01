Универсальный поясной ремень Puluz PU234 Waistband Strap подходит для ношения камеры и аксессуаров, а также может использоваться в качестве рабочего ремня для различных инструментов. По всему периметру располагаются кольца и карабины для пристегивания подсумков и аксессуаров, также есть прошивка стропой с широкими и узкими ячейками. Большая ширина ремня и мягкая подкладка помогают равномерно распределить нагрузку, не вызывая усталость и болевых ощущений при длительном ношении. Основная ткань: плотный нейлон, подкладка выполнена из дышащего неопрена.

Длина: от 74 до 125 см.

Ширина: 8 см

Вес: 369 г