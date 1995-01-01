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Поясной ремень Puluz PU234 Waistband Strap, черный

  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
  • PU234 Waistband Strap, черный
Код товара:УТ-00076321
Артикул:PU234

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный поясной ремень Puluz PU234 Waistband Strap подходит для ношения камеры и аксессуаров, а также может использоваться в качестве рабочего ремня для различных инструментов. По всему периметру располагаются кольца и карабины для пристегивания подсумков и аксессуаров, также есть прошивка стропой с широкими и узкими ячейками. Большая ширина ремня и мягкая подкладка помогают равномерно распределить нагрузку, не вызывая усталость и болевых ощущений при длительном ношении. Основная ткань: плотный нейлон, подкладка выполнена из дышащего неопрена.

  • Длина: от 74 до 125 см.
  • Ширина: 8 см
  • Вес: 369 г