Крепление для камеры Puluz PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку рюкзака
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Характеристики
Описание
Крепление Puluz PU231R Capture Camera Clip позволяет носить камеру на поясном ремне или лямке рюкзака, которые зажимаются между верхней и нижней пластиной с помощью двух винтов. Быстросъемная площадка совместима с большинством штативов, использующих площадки стандарта Arca Swiss или Manfrotto RC2: вы можете быстро снять камеру с пояса и поставить на штатив (и обратно). Площадка может быть установлена в крепление любой из 4 сторон. Например, поставив камеру боком, удобно менять объективы. Крепление боком также хорошо подходит для камер с небольшими объективами.
Камера с площадкой легко устанавливается в пряжку (вы услышите «клик»), а чтобы вытащить ее, требуется нажать на красную кнопку, расположенную сбоку. Для защиты от краж в общественных местах вы можете запереть площадку вторым замком, который находится с другой стороны крепления. Обратите внимание: камера может немного ходить в креплении – это не является признаком брака, она никуда не выскочит.
Крепление Puluz PU231R Capture Camera Clip подходит как для длительного ношения камеры (например, во время прогулок по городу), так и просто для того, чтобы быстро освободить руки. По бокам площадки предусмотрены прорези, в которые можно закрепить кистевой или плечевой ремень.
С помощью адаптеров, которые продаются отдельно, на этом креплении можно носить экшн-камеры или бинокли.
- Материалы: алюминиевый сплав, резина
- Размеры: 9 х 4.5 х 2.5 см
- Вес: 132 г
- Вес брутто: 0.17 кг