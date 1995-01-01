Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Крепление для камеры Puluz PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку рюкзака

  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
  • PU231R Capture Camera Clip, на ремень или лямку
Код товара:УТ-00076320
Артикул:PU231R

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Крепление Puluz PU231R Capture Camera Clip позволяет носить камеру на поясном ремне или лямке рюкзака, которые зажимаются между верхней и нижней пластиной с помощью двух винтов. Быстросъемная площадка совместима с большинством штативов, использующих площадки стандарта Arca Swiss или Manfrotto RC2: вы можете быстро снять камеру с пояса и поставить на штатив (и обратно). Площадка может быть установлена в крепление любой из 4 сторон. Например, поставив камеру боком, удобно менять объективы. Крепление боком также хорошо подходит для камер с небольшими объективами.

Камера с площадкой легко устанавливается в пряжку (вы услышите «клик»), а чтобы вытащить ее, требуется нажать на красную кнопку, расположенную сбоку. Для защиты от краж в общественных местах вы можете запереть площадку вторым замком, который находится с другой стороны крепления. Обратите внимание: камера может немного ходить в креплении – это не является признаком брака, она никуда не выскочит.

Крепление Puluz PU231R Capture Camera Clip подходит как для длительного ношения камеры (например, во время прогулок по городу), так и просто для того, чтобы быстро освободить руки. По бокам площадки предусмотрены прорези, в которые можно закрепить кистевой или плечевой ремень.

С помощью адаптеров, которые продаются отдельно, на этом креплении можно носить экшн-камеры или бинокли.

  • Материалы: алюминиевый сплав, резина
  • Размеры: 9 х 4.5 х 2.5 см
  • Вес: 132 г
  • Вес брутто: 0.17 кг