Крепление на руль Puluz PU193B Bike Handlebar Mount, для экшн-камеры, черное
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Характеристики
Описание
Крепление Puluz PU193B Bike Handlebar Mount позволяет установить экшн-камеру на руль велосипеда или на аналогичную по размеру трубу диаметром от 18 до 24 мм. Крепление полностью выполнено из металла, что обеспечивает высокую надежность и долговечность конструкции. Фиксируется с помощью 2 болтов и шестигранного ключа (ключ в комплекте). Крепление очень компактное, что является преимуществом: при вибрациях, передаваемых от колес на руль при езде по неровным дорогам, длинный рычаг усиливал бы эффект раскачки, это значительно ухудшало бы качество изображения.
Наклон камеры вперед-назад свободно регулируется благодаря гребешковому креплению типа GoPro. Крепление совместимо со всеми экшн-камерами GoPro, а также с камерами других брендов, имеющих аналогичный механизм установки.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Допустимый диаметр трубы: 18 ~ 24 мм
- Размеры: 4.8 х 4.6 х 1.7 см
- Вес: 20 г
- Вес брутто: 0.04 кг