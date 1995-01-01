Крепление Puluz PU193B Bike Handlebar Mount позволяет установить экшн-камеру на руль велосипеда или на аналогичную по размеру трубу диаметром от 18 до 24 мм. Крепление полностью выполнено из металла, что обеспечивает высокую надежность и долговечность конструкции. Фиксируется с помощью 2 болтов и шестигранного ключа (ключ в комплекте). Крепление очень компактное, что является преимуществом: при вибрациях, передаваемых от колес на руль при езде по неровным дорогам, длинный рычаг усиливал бы эффект раскачки, это значительно ухудшало бы качество изображения.

Наклон камеры вперед-назад свободно регулируется благодаря гребешковому креплению типа GoPro. Крепление совместимо со всеми экшн-камерами GoPro, а также с камерами других брендов, имеющих аналогичный механизм установки.