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Чехол Puluz PU170 Waterproof Travel Case, 32x22x7 см, оранжевый

  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
  • PU170 Waterproof Carrying and Travel Case, оранжевый
Код товара:УТ-00076312
Артикул:PU170

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Большой кейс-ракушка для экшен-камер типа GoPro HERO. Обеспечивает отличную защиту от случайных ударов, пыли, влаги и грязи. Вмещает саму камеру, запасные батарейки, кабели, зарядное устройство, крепления и другие аксессуары. Выполнен из нейлона и формованной EVA пены, закрывается на молнию. С помощью карабина кейс можно повесить на крючок, прицепить к сумке или рюкзаку, также для ношения предусмотрена широкая ручка.

  • Материалы: нейлон, EVA-пена
  • Размеры: 32 х 22 х 7 см (внешние)
  • Вес: 472 г