Большой кейс-ракушка для экшен-камер типа GoPro HERO. Обеспечивает отличную защиту от случайных ударов, пыли, влаги и грязи. Вмещает саму камеру, запасные батарейки, кабели, зарядное устройство, крепления и другие аксессуары. Выполнен из нейлона и формованной EVA пены, закрывается на молнию. С помощью карабина кейс можно повесить на крючок, прицепить к сумке или рюкзаку, также для ношения предусмотрена широкая ручка.

Материалы: нейлон, EVA -пена

EVA Размеры: 32 х 22 х 7 см (внешние)

Вес: 472 г