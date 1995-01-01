Ремень-поплавок Puluz PU155 для экшен-камер, оранжевый

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Код товара: УТ-00076305 Артикул: PU155 Код товара: УТ-00076305 Артикул: PU155 Тип аксессуара Поплавок Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Поплавок Описание Ремень-поплавок Puluz PU155 обеспечивает дополнительную безопасность при съемке на экшен-камеры типа GoPro HERO, DJI Osmo Action, Insta360 Ace. Ремешок фиксирует камеру на запястье, а оранжевый цвет обеспечивает заметность при поиске камеры в воде. Рекомендуем дополнить рукояткой Puluz PU561E Floating Hand Grip для удобства захвата камеры и повышенной плавучести. Материалы: нейлон, пена

Длина: 20 см

Вес: 17 г. Видео Наш обзор

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