Ремень-поплавок Puluz PU155 для экшен-камер, оранжевый
Код товара:УТ-00076305
Артикул:PU155
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПоплавок
Описание
Ремень-поплавок Puluz PU155 обеспечивает дополнительную безопасность при съемке на экшен-камеры типа GoPro HERO, DJI Osmo Action, Insta360 Ace. Ремешок фиксирует камеру на запястье, а оранжевый цвет обеспечивает заметность при поиске камеры в воде.
Рекомендуем дополнить рукояткой Puluz PU561E Floating Hand Grip для удобства захвата камеры и повышенной плавучести.
- Материалы: нейлон, пена
- Длина: 20 см
- Вес: 17 г.