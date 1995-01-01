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Ремень-поплавок Puluz PU155 для экшен-камер, оранжевый

  • PU155 для экшен-камер, оранжевый
  • PU155 для экшен-камер, оранжевый
  • PU155 для экшен-камер, оранжевый
  • PU155 для экшен-камер, оранжевый
  • PU155 для экшен-камер, оранжевый
  • PU155 для экшен-камер, оранжевый
  • PU155 для экшен-камер, оранжевый
  • PU155 для экшен-камер, оранжевый
  • PU155 для экшен-камер, оранжевый
  • PU155 для экшен-камер, оранжевый
  • PU155 для экшен-камер, оранжевый
  • PU155 для экшен-камер, оранжевый
  • PU155 для экшен-камер, оранжевый
Код товара:УТ-00076305
Артикул:PU155

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ремень-поплавок Puluz PU155 обеспечивает дополнительную безопасность при съемке на экшен-камеры типа GoPro HERO, DJI Osmo Action, Insta360 Ace. Ремешок фиксирует камеру на запястье, а оранжевый цвет обеспечивает заметность при поиске камеры в воде.

Рекомендуем дополнить рукояткой Puluz PU561E Floating Hand Grip для удобства захвата камеры и повышенной плавучести.

  • Материалы: нейлон, пена
  • Длина: 20 см
  • Вес: 17 г.