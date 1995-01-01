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Фотобокс Puluz PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов

  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
  • PKT3201, 30 см, кольцевая + нижняя подсветка, 6 фонов
Код товара:УТ-00076318
Артикул:PKT3201

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный складной фотобокс (лайткуб) для предметной съемки небольших объектов: ювелирных украшений, игрушек, моделек, наручных часов, ювелирных украшений и так далее. Данная модель отличается использованием сразу 2 вариантов освещения: верхняя кольцевая лампа на 128 светодиодов с переменной цветовой температурой 3200 ~ 6500 К (3 положения) и нижняя квадратная база со светодиодами под акриловой панелью. В итоге получается оптимальное бестеневое освещение, предметы не нужно вырезать из фона. Бокс работает с питанием по USB: сетевой адаптер или универсальный USB аккумулятор с парой USB выходов нужно приобрести отдельно.

В верхней панели есть небольшое оконце для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Прибор собирается из разбирается буквально за пару минут, без необходимости использовать специальный инструмент. В комплекте идет 6 фонов из нетканого материала: белый, черный, оранжевый, зеленый, красный и синий.

Характеристики

  • Материалы: металл, акрил, ПВХ
  • Освещение:
    • верхняя кольцевая панель 10 Вт, 126 светодиодов, цветовая температура: 3200 ~ 6500К (3 положения)
    • нижняя подсветка 10 Вт, 66 светодиодов, цветовая температура: 6000 ~ 6500К
  • Питание: 2х USB 5В 2А
  • Размеры: 32 х 31 х 31 см
  • Вес брутто: 1.72 кг

Комплектация:

  • Фотобокс
  • Панель нижней подсветки
  • 6 фонов
  • USB кабель
  • Сумка
  • Документация