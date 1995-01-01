Комплект аксессуаров Puluz PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
Код товара:УТ-00076292
Артикул:PKT31
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараКомплект аксессуаров
Описание
Комплект аксессуаров для экшн-камер Puluz PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1 включает в себя следующее:
- телескопический монопод
- желтая рукоятка-поплавок с ремешком на руку
- крепление с присоской
- крепление на грудь
- крепление на голову
- 2 J-образные быстросъемные площадки
- 2 наклонных адаптера (короткий и длинный)
- штативный адаптер
- пластиковый гаечный ключ с ремешком
- мягкий чехол
- большой кейс-ракушка для хранения камеры и аксессуаров (32 х 22 х 7 см), камуфляж
Все аксессуары вместе с одной или несколькими экшн-камерами компактно размещаются в большом кейсе-ракушке, который защищает их от пыли, грязи и случайных ударов. У кейса имеется широкая ручка для переноски, а металлический карабин позволяет повесить его на крючок или прицепить к сумке / рюкзаку. Набор подойдет как для камер GoPro, так и для экшн-камер других производителей с аналогичным типом крепления (DJI Osmo Action, Insta360 и так далее).
Вес брутто: 1 кг