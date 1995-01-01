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Комплект аксессуаров Puluz PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе

  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
  • PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1, в кейсе
Код товара:УТ-00076292
Артикул:PKT31

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Комплект аксессуаров для экшн-камер Puluz PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1 включает в себя следующее:

  • телескопический монопод
  • желтая рукоятка-поплавок с ремешком на руку
  • крепление с присоской
  • крепление на грудь
  • крепление на голову
  • 2 J-образные быстросъемные площадки
  • 2 наклонных адаптера (короткий и длинный)
  • штативный адаптер
  • пластиковый гаечный ключ с ремешком
  • мягкий чехол
  • большой кейс-ракушка для хранения камеры и аксессуаров (32 х 22 х 7 см), камуфляж

Все аксессуары вместе с одной или несколькими экшн-камерами компактно размещаются в большом кейсе-ракушке, который защищает их от пыли, грязи и случайных ударов. У кейса имеется широкая ручка для переноски, а металлический карабин позволяет повесить его на крючок или прицепить к сумке / рюкзаку. Набор подойдет как для камер GoPro, так и для экшн-камер других производителей с аналогичным типом крепления (DJI Osmo Action, Insta360 и так далее).

Вес брутто: 1 кг