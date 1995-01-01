Комплект аксессуаров для экшн-камер Puluz PKT31 Accessories Combo Kit 20 в 1 включает в себя следующее:

телескопический монопод

желтая рукоятка-поплавок с ремешком на руку

крепление с присоской

крепление на грудь

крепление на голову

2 J-образные быстросъемные площадки

2 наклонных адаптера (короткий и длинный)

штативный адаптер

пластиковый гаечный ключ с ремешком

мягкий чехол

большой кейс-ракушка для хранения камеры и аксессуаров (32 х 22 х 7 см), камуфляж

Все аксессуары вместе с одной или несколькими экшн-камерами компактно размещаются в большом кейсе-ракушке, который защищает их от пыли, грязи и случайных ударов. У кейса имеется широкая ручка для переноски, а металлический карабин позволяет повесить его на крючок или прицепить к сумке / рюкзаку. Набор подойдет как для камер GoPro, так и для экшн-камер других производителей с аналогичным типом крепления (DJI Osmo Action, Insta360 и так далее).

Вес брутто: 1 кг