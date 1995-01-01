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Комплект аксессуаров Puluz PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе

  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
  • PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер, в кейсе
Код товара:УТ-00076291
Артикул:PKT26

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Комплект аксессуаров для экшн-камер Puluz PKT26 Accessories Combo Kit 53 в 1 включает в себя

  • крепление на руль
  • крепление с присоской
  • крепление на грудь
  • крепление на запястье
  • ремешок на запястье для пульта ДУ GoPro
  • крепление на велошлем
  • крепление на голову
  • крепление-прищепка (на кепку или лямки рюкзака)
  • телескопический монопод
  • рукоятка-поплавок с ремешком (желтая)
  • страховочный поплавок для камеры (оранжевый)
  • 2 прямые площадки с клейкими стикерами
  • 2 изогнутые площадки с клейкими стикерами
  • 6 запасных клейких стикеров
  • 2 прямые быстросъемные площадки
  • 2 J-образные быстросъемные площадки
  • 2 наклонных адаптера (короткий и длинный)
  • 2 штативных адаптера
  • страховочное клейкое крепление со шнурком и запасным стикером
  • 2 длинных винта для фиксации камеры
  • 2 коротких винта для фиксации камеры
  • 2 комплекта поглотителей влаги для подводного бокса
  • пластиковый гаечный ключ с ремешком
  • мягкий чехол
  • большой кейс-ракушка для хранения камеры и аксессуаров (32 х 22 х 7 см), черный

Все аксессуары вместе с камерой компактно размещаются в большом кейсе-ракушке, который защищает их от пыли и грязи. У кейса имеется широкая ручка для переноски, а металлический карабин позволяет повесить его на крючок или прицепить к сумке / рюкзаку. Набор подойдет как для камер GoPro, так и для экшн-камер других производителей с аналогичным типом крепления (DJI Osmo Action, Insta360 и так далее).

Выгодное предложение: купить все вместе один раз и на годы вперед.

Вес брутто: 1.32 кг