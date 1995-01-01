Комплект аксессуаров Puluz PKT18 Accessories Combo Kit 20 в 1, для экшн-камер

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Код товара: УТ-00076289 Артикул: PKT18 Код товара: УТ-00076289 Артикул: PKT18 Тип аксессуара Комплект аксессуаров Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Комплект аксессуаров Описание Комплект аксессуаров для экшн-камер Puluz PKT18 Accessories Combo Kit 20 в 1 включает в себя следующее: телескопический монопод

желтая рукоятка-поплавок с ремешком на руку

крепление с присоской

крепление на грудь

крепление на голову

2 J-образные быстросъемные площадки

2 наклонных адаптера (короткий и длинный)

штативный адаптер

пластиковый гаечный ключ с ремешком

мягкий чехол Набор подойдет как для камер GoPro, так и для экшн-камер других производителей с аналогичным типом крепления (DJI Osmo Action, Insta360 и так далее). Вес брутто: 0.56 кг Видео Наш обзор

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