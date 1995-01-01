Комплект аксессуаров Puluz PKT18 Accessories Combo Kit 20 в 1, для экшн-камер
Код товара:УТ-00076289
Артикул:PKT18
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараКомплект аксессуаров
Описание
Комплект аксессуаров для экшн-камер Puluz PKT18 Accessories Combo Kit 20 в 1 включает в себя следующее:
- телескопический монопод
- желтая рукоятка-поплавок с ремешком на руку
- крепление с присоской
- крепление на грудь
- крепление на голову
- 2 J-образные быстросъемные площадки
- 2 наклонных адаптера (короткий и длинный)
- штативный адаптер
- пластиковый гаечный ключ с ремешком
- мягкий чехол
Набор подойдет как для камер GoPro, так и для экшн-камер других производителей с аналогичным типом крепления (DJI Osmo Action, Insta360 и так далее).
Вес брутто: 0.56 кг