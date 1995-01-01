Комплект аксессуаров для экшн-камер Puluz PKT16 Accessories Combo Kit 53 в 1 включает в себя

крепление на руль

крепление с присоской

крепление на грудь

крепление на запястье

ремешок на запястье для пульта ДУ GoPro

крепление на велошлем

крепление на голову

крепление-прищепка (на кепку или лямки рюкзака)

телескопический монопод

рукоятка-поплавок с ремешком (желтая)

страховочный поплавок для камеры (оранжевый)

2 прямые площадки

2 изогнутые площадки

10 клейких стикеров (5 прямых + 5 изогнутых)

2 прямые быстросъемные площадки

2 J-образные быстросъемные площадки

2 наклонных адаптера (короткий и длинный)

2 штативных адаптера

страховочное клейкое крепление со шнурком и запасным стикером

2 длинных винта для фиксации камеры

2 коротких винта для фиксации камеры

2 комплекта поглотителей влаги для подводного бокса

пластиковый гаечный ключ с ремешком

мягкий чехол

Набор подойдет как для камер GoPro, так и для экшн-камер других производителей с аналогичным типом крепления (DJI Osmo Action, Insta360 и так далее).

Выгодное предложение: комплект подойдет сразу для нескольких камер. Купите все вместе, один раз и на годы вперед.

Вес брутто: 0.81 кг