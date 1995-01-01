Комплект аксессуаров Puluz PKT16 Accessories Combo Kit 53 в 1 для экшн-камер
Код товара:УТ-00076287
Артикул:PKT16
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараКомплект аксессуаров
Описание
Комплект аксессуаров для экшн-камер Puluz PKT16 Accessories Combo Kit 53 в 1 включает в себя
- крепление на руль
- крепление с присоской
- крепление на грудь
- крепление на запястье
- ремешок на запястье для пульта ДУ GoPro
- крепление на велошлем
- крепление на голову
- крепление-прищепка (на кепку или лямки рюкзака)
- телескопический монопод
- рукоятка-поплавок с ремешком (желтая)
- страховочный поплавок для камеры (оранжевый)
- 2 прямые площадки
- 2 изогнутые площадки
- 10 клейких стикеров (5 прямых + 5 изогнутых)
- 2 прямые быстросъемные площадки
- 2 J-образные быстросъемные площадки
- 2 наклонных адаптера (короткий и длинный)
- 2 штативных адаптера
- страховочное клейкое крепление со шнурком и запасным стикером
- 2 длинных винта для фиксации камеры
- 2 коротких винта для фиксации камеры
- 2 комплекта поглотителей влаги для подводного бокса
- пластиковый гаечный ключ с ремешком
- мягкий чехол
Набор подойдет как для камер GoPro, так и для экшн-камер других производителей с аналогичным типом крепления (DJI Osmo Action, Insta360 и так далее).
Выгодное предложение: комплект подойдет сразу для нескольких камер. Купите все вместе, один раз и на годы вперед.
Вес брутто: 0.81 кг