Комплект аксессуаров Puluz PKT09 — это универсальное решение для владельцев экшн-камер GoPro, Xiaomi и других моделей. Набор включает широкий ассортимент креплений: нагрудный ремень и ремешок на голову для съемки от первого лица, эластичный ремешок на запястье, крепление на руль, а также мощную присоску для гладких поверхностей.

Для водных видов спорта предусмотрена плавающая рукоятка и специальный поплавок-губка, которые удержат камеру на воде. Для селфи подойдет выдвижной монопод. Аксессуары выполнены из прочного ABS-пластика, металла и нейлона, что гарантирует их долговечность.

Вес комплекта составляет 1.19 кг. Все предметы (включая клейкие основы, винты, адаптеры и страховочные тросики) удобно хранятся в вместительном EVA-кейсе размером 32x22x7 см. Этот набор идеально подойдет для сноубординга, серфинга, дайвинга и велоспорта, закрывая все потребности оператора.