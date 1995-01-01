Комплект аксессуаров Puluz PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
Код товара:УТ-00093131
Артикул:PKT09
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараКомплект аксессуаров
Описание
Комплект аксессуаров Puluz PKT09 — это универсальное решение для владельцев экшн-камер GoPro, Xiaomi и других моделей. Набор включает широкий ассортимент креплений: нагрудный ремень и ремешок на голову для съемки от первого лица, эластичный ремешок на запястье, крепление на руль, а также мощную присоску для гладких поверхностей.
Для водных видов спорта предусмотрена плавающая рукоятка и специальный поплавок-губка, которые удержат камеру на воде. Для селфи подойдет выдвижной монопод. Аксессуары выполнены из прочного ABS-пластика, металла и нейлона, что гарантирует их долговечность.
Вес комплекта составляет 1.19 кг. Все предметы (включая клейкие основы, винты, адаптеры и страховочные тросики) удобно хранятся в вместительном EVA-кейсе размером 32x22x7 см. Этот набор идеально подойдет для сноубординга, серфинга, дайвинга и велоспорта, закрывая все потребности оператора.
- Большой кейс из EVA материала размером 32 x 22 x 7 см
- Крепление на руль с винтом
- Крепление на присоске с адаптером и винтом
- Грудной ремень
- Крепление на запястье
- Ремешок на запястье для Wi-Fi пульта
- Тройные поворотные кронштейны с винтами
- J-образные застёжки-пряжки – 2 шт.
- Быстросъёмные пряжки для сёрфинга – 2 шт.
- Выдвижной монопод с адаптером
- Быстросъёмный зажим для рюкзака с поворотом на 360 градусов
- Крепление на шлем
- Крепления для выпуклых поверхностей – 2 шт. + крепления для плоских поверхностей – 2 шт. + клейкие основы для креплений – 4 шт.
- Клейкие основы для креплений – 6 шт.
- Страховочный ремешок с самоклеящейся наклейкой
- Сумка для хранения размером 24,5 x 20,5 см
- Адаптер для штатива – 2 шт.
- Плавающая рукоятка + ремешок + винт
- Пластиковый ключ с ремешком
- Вставки против запотевания – 2 шт.
- Ремешок на голову
- Длинные винты – 2 шт. + короткие винты – 2 шт.
- Плавучая губка с самоклеящейся наклейкой