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Комплект аксессуаров Puluz PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный

  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
  • PKT09 Accessories Combo Kit, 53 в 1, для экшн-камер в кейсе, черный
Код товара:УТ-00093131
Артикул:PKT09

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Комплект аксессуаров Puluz PKT09 — это универсальное решение для владельцев экшн-камер GoPro, Xiaomi и других моделей. Набор включает широкий ассортимент креплений: нагрудный ремень и ремешок на голову для съемки от первого лица, эластичный ремешок на запястье, крепление на руль, а также мощную присоску для гладких поверхностей.
Для водных видов спорта предусмотрена плавающая рукоятка и специальный поплавок-губка, которые удержат камеру на воде. Для селфи подойдет выдвижной монопод. Аксессуары выполнены из прочного ABS-пластика, металла и нейлона, что гарантирует их долговечность.
Вес комплекта составляет 1.19 кг. Все предметы (включая клейкие основы, винты, адаптеры и страховочные тросики) удобно хранятся в вместительном EVA-кейсе размером 32x22x7 см. Этот набор идеально подойдет для сноубординга, серфинга, дайвинга и велоспорта, закрывая все потребности оператора.
  1. Большой кейс из EVA материала размером 32 x 22 x 7 см
  2. Крепление на руль с винтом
  3. Крепление на присоске с адаптером и винтом
  4. Грудной ремень
  5. Крепление на запястье
  6. Ремешок на запястье для Wi-Fi пульта
  7. Тройные поворотные кронштейны с винтами
  8. J-образные застёжки-пряжки – 2 шт.
  9. Быстросъёмные пряжки для сёрфинга – 2 шт.
  10. Выдвижной монопод с адаптером
  11. Быстросъёмный зажим для рюкзака с поворотом на 360 градусов
  12. Крепление на шлем
  13. Крепления для выпуклых поверхностей – 2 шт. + крепления для плоских поверхностей – 2 шт. + клейкие основы для креплений – 4 шт.
  14. Клейкие основы для креплений – 6 шт.
  15. Страховочный ремешок с самоклеящейся наклейкой
  16. Сумка для хранения размером 24,5 x 20,5 см
  17. Адаптер для штатива – 2 шт.
  18. Плавающая рукоятка + ремешок + винт
  19. Пластиковый ключ с ремешком
  20. Вставки против запотевания – 2 шт.
  21. Ремешок на голову
  22. Длинные винты – 2 шт. + короткие винты – 2 шт.
  23. Плавучая губка с самоклеящейся наклейкой