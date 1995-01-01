Октабокс Profoto OCF Softbox 2' Octa (60 см)
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Характеристики
Описание
Уникальная форма восьмиугольных софтбоксов создаёт красивый, естественный блик в глазах модели.
Софтбоксы OCF разработаны специально для простой и быстрой работы на выездной фотосъемке. Как любые другие софтбоксы, софтбоксы OCF создают мягкий, подчеркивающий достоинства объекта съемки свет. Но, в отличие от любых других софтбоксов, они сделаны из уникального материала, благодаря которому они легки, а также просто складываются и раскладываются. Добавьте к этому встроенный рассеиватель, переходные кольца speedring и спицы с цветовой кодировкой. Соберите все эти характеристики вместе, и вы получите софтбокс, который устанавливается быстрее и проще любого другого софтбокса на рынке.
Софтбоксы OCF предназначены только для системы выносных вспышек Profoto OCF (B1 и B2). Для работы со студийными головками Profoto (D1, D2 и др.) используйте софтбоксы Profoto RFi.
На выбор предлагается четыре софтбокса OCF Softboxes, каждый из них отличается уникальным размером и формой: стрипбокс, квадратный, прямоугольный и восьмиугольный. Все четыре софтбокса могут использоваться с сотами Softgrid для еще более точного формирования света.
- Создает мягкий и подчеркивающий достоинства свет
- Спицы с цветовой кодировкой и встроенные рассеиватели для быстрой и простой установки
- Компактный и легкий
- Сделан из высококачественной ткани
- Доступны в четырех формах: прямоугольной, квадратной, "стрипбокс" и восьмиугольной
- Можно использовать с сотами Softgrid для более точного формирования света
- Необходимо переходное кольцо OCF Speedring (продаётся отдельно)
Размеры: 40 х 40 х 31 см
Вес: 350 г.