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Октабокс Profoto OCF Softbox 2' Octa (60 см)

  • OCF Softbox 2' Octa (60 см)
  • OCF Softbox 2' Octa (60 см)
  • OCF Softbox 2' Octa (60 см)
  • OCF Softbox 2' Octa (60 см)
  • OCF Softbox 2' Octa (60 см)
Код товара:УТ-00016550
Артикул:101211

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Уникальная форма восьмиугольных софтбоксов создаёт красивый, естественный блик в глазах модели.

Софтбоксы OCF разработаны специально для простой и быстрой работы на выездной фотосъемке. Как любые другие софтбоксы, софтбоксы OCF создают мягкий, подчеркивающий достоинства объекта съемки свет. Но, в отличие от любых других софтбоксов, они сделаны из уникального материала, благодаря которому они легки, а также просто складываются и раскладываются. Добавьте к этому встроенный рассеиватель, переходные кольца speedring и спицы с цветовой кодировкой. Соберите все эти характеристики вместе, и вы получите софтбокс, который устанавливается быстрее и проще любого другого софтбокса на рынке.

Софтбоксы OCF предназначены только для системы выносных вспышек Profoto OCF (B1 и B2). Для работы со студийными головками Profoto (D1, D2 и др.) используйте софтбоксы Profoto RFi.

На выбор предлагается четыре софтбокса OCF Softboxes, каждый из них отличается уникальным размером и формой: стрипбокс, квадратный, прямоугольный и восьмиугольный. Все четыре софтбокса могут использоваться с сотами Softgrid для еще более точного формирования света.

  • Создает мягкий и подчеркивающий достоинства свет
  • Спицы с цветовой кодировкой и встроенные рассеиватели для быстрой и простой установки
  • Компактный и легкий
  • Сделан из высококачественной ткани
  • Доступны в четырех формах: прямоугольной, квадратной, "стрипбокс" и восьмиугольной
  • Можно использовать с сотами Softgrid для более точного формирования света
  • Необходимо переходное кольцо OCF Speedring (продаётся отдельно)

Размеры: 40 х 40 х 31 см
Вес: 350 г.