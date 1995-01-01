Держатель для сот и фильтов Profoto OCF Grid&Gel Holder
Код товара : УТ-00058313
Артикул : 101031
5 990 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Держатель Profoto OCF Grid&Gel Holder позволяет устанавливать сотовые решетки и листовые (гелевые) светофильтры на вспышки Profoto системы OCF: B1, B1X, B10, B10 Plus, B10X. Для фиксации фильтров предусмотрены зажимы.
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