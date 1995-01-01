Держатель для сот и фильтов Profoto OCF Grid&Gel Holder

0 0 отзывов Код товара : УТ-00058313 Артикул : 101031

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Держатель Profoto OCF Grid&Gel Holder позволяет устанавливать сотовые решетки и листовые (гелевые) светофильтры на вспышки Profoto системы OCF: B1, B1X, B10, B10 Plus, B10X. Для фиксации фильтров предусмотрены зажимы. Задать вопрос 5 990 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Держатель Profoto OCF Grid&Gel Holder позволяет устанавливать сотовые решетки и листовые (гелевые) светофильтры на вспышки Profoto системы OCF: B1, B1X, B10, B10 Plus, B10X. Для фиксации фильтров предусмотрены зажимы.

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