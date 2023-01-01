Соты Profoto Grid Kit 180 мм: 5°, 10°, 20° (900849)
Код товара : УТ-00011350
Артикул : 900849
47 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
800 г
Вес (брутто), г
0.650
Описание
Profoto Grid Kit 180 мм: 5°, 10°, 20° – набор сот с различной градацией для Zoom рефлектора + сумка для транспортировки.
Совместимость: на новый Zoom рефлектор (2, New) могут устанавливаться напрямую. На старый Zoom рефлектор устанавливаются через специальный держатель 900649 Grid & Filterholder.
Сотовые решетки (Grids, Honeycombs) используются для создания узкого светового потока, т.е. для создания световых акцентов на отдельных областях изображения. Для еще более узконаправленного света можно использовать насадку-конус (Snoot).