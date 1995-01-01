Profoto Grid Kit 180 мм: 5°, 10°, 20° – набор сот с различной градацией для Zoom рефлектора + сумка для транспортировки.

Совместимость: на новый Zoom рефлектор (2, New) могут устанавливаться напрямую. На старый Zoom рефлектор устанавливаются через специальный держатель 900649 Grid & Filterholder.

Сотовые решетки (Grids, Honeycombs) используются для создания узкого светового потока, т.е. для создания световых акцентов на отдельных областях изображения. Для еще более узконаправленного света можно использовать насадку-конус (Snoot).