Рассеиватель Profoto Flat Front Diffuser для софтбокса RFi 2x2'
Код товара:УТ-00038267
Артикул:254640
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.100
Описание
Плоский фронтальный рассеиватель RFi устанавливается на прямоугольный или квадратный софтбокс RFi для получения полностью плоской поверхности. Он позволяет создать еще более мягкое освещение и получить более широкое световое пятно. Вы можете использовать его вместе со штатными рассеивателями, идущими в комплекте с софтбоксом, или отдельно от них. Экспериментируйте, каждый вариант дает разный характер освещения.