Фильтр для вспышки Profoto Clic Gel Rose Pink для A1, A1X, A10, C1 Plus
Код товара:УТ-00036979
Артикул:101012
Товар не найден
Описание
Розово-пурпурный светофильтр для вспышек Profoto A1, A1X, A10, C1 Plus. Для творческого использования: цветного освещения главного объекта или фона.
Магнитное крепление позволяет практически моментально устанавливать и снимать фильтр, что значительно экономит время при съемке. Более того, фильтры можно комбинировать друг с другом и с другими насадками (сотовыми решетками, купольным рассеивателем, отражателями Bounce Card и Soft Bounce).