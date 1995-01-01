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Фильтр для вспышки Profoto Clic Gel Yellow для A и C серии

Код товара:УТ-00036981
Артикул:101016

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Желтый светофильтр для вспышек Profoto A1, A1X, A2, A10, C1 Plus. Для творческого использования: цветного освещения главного объекта или фона.

Магнитное крепление позволяет практически моментально устанавливать и снимать фильтр, что значительно экономит время при съемке. Более того, фильтры можно комбинировать друг с другом и с другими насадками (сотовыми решетками, купольным рассеивателем, отражателями Bounce Card и Soft Bounce).