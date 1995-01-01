Фильтр для вспышки Profoto Clic Gel Yellow для A и C серии



Код товара: УТ-00036981 Артикул: 101016 Код товара: УТ-00036981 Артикул: 101016 Желтый светофильтр для вспышек Profoto A1, A1X, A2, A10, C1 Plus. Для творческого использования: цветного освещения главного объекта или фона. Магнитное крепление позволяет практически моментально устанавливать и снимать фильтр, что значительно экономит время при съемке. Более того, фильтры можно комбинировать друг с другом и с другими насадками (сотовыми решетками, купольным рассеивателем, отражателями Bounce Card и Soft Bounce). Товар не найден Задать вопрос Описание Желтый светофильтр для вспышек Profoto A1, A1X, A2, A10, C1 Plus. Для творческого использования: цветного освещения главного объекта или фона. Магнитное крепление позволяет практически моментально устанавливать и снимать фильтр, что значительно экономит время при съемке. Более того, фильтры можно комбинировать друг с другом и с другими насадками (сотовыми решетками, купольным рассеивателем, отражателями Bounce Card и Soft Bounce). Видео Наш обзор

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