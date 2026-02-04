Генераторный импульсный свет Profoto B2 250 AirTTL Location Kit + B2 Air TTL Extension cable 3m (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00091194
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-02-04/Т06
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараСтудийное оборудование
Описание
Код товара: 156194
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Умеренные следы эксплуатации. Акб с низкой емкостью.
Пробег: нет информации
S/n:
Комплектация: генератор, АКБ, ЗУ(220), чехол, две головы 250-Дж с защитными колпаками, дополнительная АКБ, удлинительный кабель 3м для одной из голов, сумка для переноски, документация, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.