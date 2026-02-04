Генераторный импульсный свет Profoto B2 250 AirTTL Location Kit + B2 Air TTL Extension cable 3m (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00091194 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-02-04/Т06 Код товара: УТ-00091194 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-02-04/Т06 Тип б/у товара Студийное оборудование Все характеристики Код товара: 156194 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Умеренные следы эксплуатации. Акб с низкой емкостью.

Пробег: нет информации

S/n:

Комплектация: генератор, АКБ, ЗУ(220), чехол, две головы 250-Дж с защитными колпаками, дополнительная АКБ, удлинительный кабель 3м для одной из голов, сумка для переноски, документация, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Студийное оборудование Описание Код товара: 156194 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Умеренные следы эксплуатации. Акб с низкой емкостью.

Пробег: нет информации

S/n:

Комплектация: генератор, АКБ, ЗУ(220), чехол, две головы 250-Дж с защитными колпаками, дополнительная АКБ, удлинительный кабель 3м для одной из голов, сумка для переноски, документация, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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