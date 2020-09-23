Описание

Вспышка Profoto A10 поддерживает новую технологию AirX, реализованную на базе интерфейса Bluetooth. Благодаря ей прошивку для A10 можно обновлять через мобильное приложение. Более того она позволяет управлять вспышкой прямо со смартфона. Теперь впечатляющие возможности A10 становятся доступными всем фотографам . Похоже, что у Profoto A10 уже есть все шансы стать незаменимой классикой.

Вспышка Profoto A10 унаследовала все характерные для семейства возможности по формированию света. Ее круглая голова дает естественное рассеивание ссвета с мягким падением освещенности, а магнитное крепление позволяет эксперементировать со своей линейкой светоформирующих инструментов Profoto Clic. Благодаря тому, что их можно комбинировать друг с другом, вы получаете невероятно широкие творческие возможности. Кроме того, A10 имеет встроенный светодиодный пилотный свет, который упрощает настройку света, помогая видеть светотеневой рисунок будущего снимка.

Пользоваться вспышкой A10 предельно просто благодаря ее продуманному и лаконичному пользовательскому интерфейсу. Работа со вспышкой, как и со всей продукцией Profoto, интуитивно понятна, так что вам не придется читать длинные инструкции. Модель A10 также оснащена синхронизатором AirTTL. Благодаря AirTTL и функции HSS вы сможете быстро и легко получать профессиональные снимки, а дистанционное управление позволит без труда подключить дополнительные вспышки Profoto и управлять ими с помощью A10.

Profoto A10 – это не только накамерная вспышка. Она также может использоваться вне камеры как студийный источник света. A10 оснащена собственным литийонным аккумулятором высокой емкости, который быстро заряжается и работает вчетверо дольше батареек АА, а его характеристики не ухудшаются со временем. A10 перезаряжается вчетверо быстрее других накамерных вспышек: на полной мощности она срабатывает каждую одну секунду. Теперь вы не упустите ни единого кадра.

Особенности Profoto A10