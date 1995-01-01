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Гаффер тейп primary color Green, зеленый матовый тканевый, 48мм х 50м

  • Green, зеленый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Green, зеленый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Green, зеленый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Green, зеленый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Green, зеленый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Green, зеленый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Green, зеленый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Green, зеленый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Green, зеленый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Green, зеленый матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Green, зеленый матовый тканевый, 48мм х 50м
Код товара:УТ-00095157
Артикул:PC GTGN4850

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зеленый гаффер тейп (клейкая лента гаффера) Primary Color — это удобный инструмент для тех, кто ценит порядок и быструю организацию пространства. Он помогает легко разделять оборудование по категориям, маркировать кабели и выделять важные элементы на съемочной площадке или в рабочей зоне. В профессиональном плане используется в кино-, теле- и видеопроизводстве, при организации концертных площадок, театральных выступлений, и так далее.

Яркий зеленый цвет хорошо заметен, но при этом не выглядит агрессивно, поэтому лента отлично подходит для аккуратной визуальной организации пространства. Матовая поверхность не бликует под светом, а прочная тканевая основа толщиной 0,3 мм (12 mils) обеспечивает надежную фиксацию даже при активной эксплуатации.

Лента легко отрывается руками и не требует инструментов, что особенно удобно во время съемок, монтажа или работы в движении. Она одинаково хорошо проявляет себя как в профессиональной среде, так и в быту.

Дома зеленый гаффер тейп пригодится для организации кабелей, маркировки коробок и вещей, ремонта, творчества и мелких хозяйственных задач. Это простой способ навести порядок без лишних усилий.

Характеристики

  • Ширина: 48 мм
  • Длина: 50 м
  • Толщина: 0,3 мм (12 mils)
  • Основа: тканевая
  • Поверхность: матовая
  • Цвет: зеленый

Подходит для фотостудий, видеосъемки, концертов, мероприятий, мастерских и домашнего использования.