Этот комплект из 40 профессиональных гелевых светофильтров станет незаменимым инструментом для фотографов и видеографов. Размер фильтров 20×20 см идеально подходит для использования с различными источниками света: вспышками, LED-панелями, софтбоксами и другими световыми приборами.

PrimaryColor Creative Kit Compact открывает безграничные возможности для творчества. Фильтры помогают создать яркие световые эффекты, настроить атмосферу съемки и придать кадру уникальную цветовую стилистику. Вы можете тонировать сцену, изменять оттенки света и акцентировать внимание на деталях — будь то портретная фотосъемка, предметная фотография или видеоконтент.

Особенности набора:

40 цветных фильтров с разной интенсивностью светопропускания

Подходят для накамерных вспышек, LED-света и импульсных источников

Легко крепятся внутри софтбоксов, на осветительные приборы и вспышки

Помогают регулировать яркость и насыщенность цвета, создавая как легкие тона, так и насыщенные цветовые акценты

Фильтры обеспечивают точную передачу оттенков благодаря профессиональному качеству материалов. В зависимости от нужного эффекта вы можете уменьшить световой поток от 1 до 3,5 ступеней, создавая мягкие цветовые переходы или яркие акценты.

Палитра цветов в комплекте:

В наборе представлены популярные оттенки, которые позволяют экспериментировать с цветом и создавать уникальные световые решения:

Amber – теплый янтарный

Dark Pink – насыщенный розовый

Sky Blue – небесно-голубой

Brilliant Blue – яркий синий

Lemon Yellow и Yellow – солнечные желтые

Light Amber – мягкий золотистый

Red – глубокий красный

Bright Pink – сочный розовый

Green – натуральный зеленый

Orange и Deep Orange – насыщенные оранжевые

Azure Blue – бирюзовый

Violet – фиолетовый

Medium Blue – средний синий

Примеры использования:

Создание драматической подсветки на портретных съемках

Цветовые акценты при съемке предметов

Имитирование рассвета или заката

Создание атмосферных сцен для видеосъемки

Цветовая коррекция при смешанном освещении

Комплектация: каждый цвет представлен в двух экземплярах, что позволяет комбинировать фильтры для более насыщенных эффектов.

021 AMBER - 2 шт, коэффициент понижения 1 ступень

027 DARK PINK - 2 шт, коэффициент понижения 3 ступени

052 LILAC ROSE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

068 SKY BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

079 BRILLIANT BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 1 ступень

088 LIME GREEN - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

100 LEMON YELLOW - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

101 YELLOW - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

102 LIGHT AMBER - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

106 RED - 2 шт, коэффициент понижения 3 1/2 ступени

126 PURPLE ROSE - 2 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени

128 BRIGHT PINK - 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени

139 GREEN - 2 шт, коэффициент понижения 2 1/3 ступени

158 ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени

196 AZURE BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

507 DEEP ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 1 1/2 ступени

707 VIOLET - 2 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени

713 MEDIUM BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени

729 PEACOCK BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени

746 BROWN - 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени

PrimaryColor Creative Kit Compact — это универсальный инструмент для создания профессиональных и креативных световых решений как в студии, так и на выездных съемках.