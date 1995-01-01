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Набор гелевых светофильтров primary color Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см

  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
  • Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
Код товара:УТ-00088909
Артикул:PC Creative Kit Compact v2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Этот комплект из 40 профессиональных гелевых светофильтров станет незаменимым инструментом для фотографов и видеографов. Размер фильтров 20×20 см идеально подходит для использования с различными источниками света: вспышками, LED-панелями, софтбоксами и другими световыми приборами.
PrimaryColor Creative Kit Compact открывает безграничные возможности для творчества. Фильтры помогают создать яркие световые эффекты, настроить атмосферу съемки и придать кадру уникальную цветовую стилистику. Вы можете тонировать сцену, изменять оттенки света и акцентировать внимание на деталях — будь то портретная фотосъемка, предметная фотография или видеоконтент.
Особенности набора:
  • 40 цветных фильтров с разной интенсивностью светопропускания
  • Подходят для накамерных вспышек, LED-света и импульсных источников
  • Легко крепятся внутри софтбоксов, на осветительные приборы и вспышки
  • Помогают регулировать яркость и насыщенность цвета, создавая как легкие тона, так и насыщенные цветовые акценты
Фильтры обеспечивают точную передачу оттенков благодаря профессиональному качеству материалов. В зависимости от нужного эффекта вы можете уменьшить световой поток от 1 до 3,5 ступеней, создавая мягкие цветовые переходы или яркие акценты.
Палитра цветов в комплекте:
В наборе представлены популярные оттенки, которые позволяют экспериментировать с цветом и создавать уникальные световые решения:
  • Amber – теплый янтарный
  • Dark Pink – насыщенный розовый
  • Sky Blue – небесно-голубой
  • Brilliant Blue – яркий синий
  • Lemon Yellow и Yellow – солнечные желтые
  • Light Amber – мягкий золотистый
  • Red – глубокий красный
  • Bright Pink – сочный розовый
  • Green – натуральный зеленый
  • Orange и Deep Orange – насыщенные оранжевые
  • Azure Blue – бирюзовый
  • Violet – фиолетовый
  • Medium Blue – средний синий
Примеры использования:
  • Создание драматической подсветки на портретных съемках
  • Цветовые акценты при съемке предметов
  • Имитирование рассвета или заката
  • Создание атмосферных сцен для видеосъемки
  • Цветовая коррекция при смешанном освещении
Комплектация: каждый цвет представлен в двух экземплярах, что позволяет комбинировать фильтры для более насыщенных эффектов.
  • 021 AMBER - 2 шт, коэффициент понижения 1 ступень
  • 027 DARK PINK - 2 шт, коэффициент понижения 3 ступени
  • 052 LILAC ROSE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 068 SKY BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 079 BRILLIANT BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 1 ступень
  • 088 LIME GREEN - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 100 LEMON YELLOW - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 101 YELLOW - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 102 LIGHT AMBER - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 106 RED - 2 шт, коэффициент понижения 3 1/2 ступени
  • 126 PURPLE ROSE - 2 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени
  • 128 BRIGHT PINK - 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени
  • 139 GREEN - 2 шт, коэффициент понижения 2 1/3 ступени
  • 158 ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени
  • 196 AZURE BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 507 DEEP ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 1 1/2 ступени
  • 707 VIOLET - 2 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени
  • 713 MEDIUM BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени
  • 729 PEACOCK BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени
  • 746 BROWN - 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени

PrimaryColor Creative Kit Compact — это универсальный инструмент для создания профессиональных и креативных световых решений как в студии, так и на выездных съемках.