Набор гелевых светофильтров primary color Creative Kit Compact v2, 40 шт. 20х20 см
Код товара:УТ-00088909
Артикул:PC Creative Kit Compact v2
Товар не найден
Описание
Этот комплект из 40 профессиональных гелевых светофильтров станет незаменимым инструментом для фотографов и видеографов. Размер фильтров 20×20 см идеально подходит для использования с различными источниками света: вспышками, LED-панелями, софтбоксами и другими световыми приборами.
PrimaryColor Creative Kit Compact открывает безграничные возможности для творчества. Фильтры помогают создать яркие световые эффекты, настроить атмосферу съемки и придать кадру уникальную цветовую стилистику. Вы можете тонировать сцену, изменять оттенки света и акцентировать внимание на деталях — будь то портретная фотосъемка, предметная фотография или видеоконтент.
Особенности набора:
- 40 цветных фильтров с разной интенсивностью светопропускания
- Подходят для накамерных вспышек, LED-света и импульсных источников
- Легко крепятся внутри софтбоксов, на осветительные приборы и вспышки
- Помогают регулировать яркость и насыщенность цвета, создавая как легкие тона, так и насыщенные цветовые акценты
Фильтры обеспечивают точную передачу оттенков благодаря профессиональному качеству материалов. В зависимости от нужного эффекта вы можете уменьшить световой поток от 1 до 3,5 ступеней, создавая мягкие цветовые переходы или яркие акценты.
Палитра цветов в комплекте:
В наборе представлены популярные оттенки, которые позволяют экспериментировать с цветом и создавать уникальные световые решения:
- Amber – теплый янтарный
- Dark Pink – насыщенный розовый
- Sky Blue – небесно-голубой
- Brilliant Blue – яркий синий
- Lemon Yellow и Yellow – солнечные желтые
- Light Amber – мягкий золотистый
- Red – глубокий красный
- Bright Pink – сочный розовый
- Green – натуральный зеленый
- Orange и Deep Orange – насыщенные оранжевые
- Azure Blue – бирюзовый
- Violet – фиолетовый
- Medium Blue – средний синий
Примеры использования:
- Создание драматической подсветки на портретных съемках
- Цветовые акценты при съемке предметов
- Имитирование рассвета или заката
- Создание атмосферных сцен для видеосъемки
- Цветовая коррекция при смешанном освещении
Комплектация: каждый цвет представлен в двух экземплярах, что позволяет комбинировать фильтры для более насыщенных эффектов.
- 021 AMBER - 2 шт, коэффициент понижения 1 ступень
- 027 DARK PINK - 2 шт, коэффициент понижения 3 ступени
- 052 LILAC ROSE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
- 068 SKY BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
- 079 BRILLIANT BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 1 ступень
- 088 LIME GREEN - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
- 100 LEMON YELLOW - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
- 101 YELLOW - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
- 102 LIGHT AMBER - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
- 106 RED - 2 шт, коэффициент понижения 3 1/2 ступени
- 126 PURPLE ROSE - 2 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени
- 128 BRIGHT PINK - 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени
- 139 GREEN - 2 шт, коэффициент понижения 2 1/3 ступени
- 158 ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени
- 196 AZURE BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
- 507 DEEP ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 1 1/2 ступени
- 707 VIOLET - 2 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени
- 713 MEDIUM BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени
- 729 PEACOCK BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени
- 746 BROWN - 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени
PrimaryColor Creative Kit Compact — это универсальный инструмент для создания профессиональных и креативных световых решений как в студии, так и на выездных съемках.