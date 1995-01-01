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Фотоальбом Полином 50 листов 23х28 см, магнитный, "magic view" Замок

  • 50 листов 23х28 см, магнитный, "magic view" Замок
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, "magic view" Замок
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, "magic view" Замок
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, "magic view" Замок
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, "magic view" Замок
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, "magic view" Замок
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, "magic view" Замок
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, "magic view" Замок
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, "magic view" Замок
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, "magic view" Замок
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, "magic view" Замок
Код товара:УТ-00080944
Артикул:FA 50М.002-2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотоальбом с магнитными листами (50 листов). Магнитные листы подходят для размещения фото, рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего. В произвольном порядке – вертикально, горизонтально, по диагонали. Формат изображения любой – практически до А4. Переплет – металлические кольца. Страницы бумажные.

Преимущества:

  • Сохранит Ваши воспоминания в одном месте
  • Напомнит Вам детские ощущения от просмотра фотокарточек
  • Соберет всю семью за дружным просмотром
  • Превратит ваш вечер в теплый и уютный

Характеристики:

  • Размер фотоальбома: 29 х 27 х 7 см
  • Вес: 1,4 кг
  • Количество листов: 50
  • Количество фотографий до 200