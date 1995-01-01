Фотоальбом Полином 50 листов 23х28 см, магнитный, "magic view" Вспышка
Код товара:УТ-00080943
Артикул:FA 50M.002-1.6
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаМагнитный
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницМагнитные листы
ТематикаДругое
Размер альбома29 х 27 х 7 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографиймагнитная пленка
Крепление страницспираль
Описание
Фотоальбом с магнитными листами (50 листов). Магнитные листы подходят для размещения фото, рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего. В произвольном порядке – вертикально, горизонтально, по диагонали. Формат изображения любой – практически до А4. Переплет – металлические кольца. Страницы бумажные.
Преимущества:
- Сохранит Ваши воспоминания в одном месте
- Напомнит Вам детские ощущения от просмотра фотокарточек
- Соберет всю семью за дружным просмотром
- Превратит ваш вечер в теплый и уютный
Характеристики:
- Размер фотоальбома: 29 х 27 х 7 см
- Вес: 1,4 кг
- Количество листов: 50
- Количество фотографий до 200