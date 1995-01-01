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Фотоальбом Полином 50 листов 23х28 см, магнитный, "magic view" Вспышка

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Код товара: УТ-00080943 Артикул: FA 50M.002-1.6 Код товара: УТ-00080943 Артикул: FA 50M.002-1.6 Тип фотоальбома Магнитный Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Магнитные листы Тематика Другое Размер альбома 29 х 27 х 7 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий магнитная пленка Крепление страниц спираль Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома Магнитный Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Магнитные листы Тематика Другое Размер альбома 29 х 27 х 7 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий магнитная пленка Крепление страниц спираль Описание Фотоальбом с магнитными листами (50 листов). Магнитные листы подходят для размещения фото, рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего. В произвольном порядке – вертикально, горизонтально, по диагонали. Формат изображения любой – практически до А4. Переплет – металлические кольца. Страницы бумажные. Преимущества: Сохранит Ваши воспоминания в одном месте

Напомнит Вам детские ощущения от просмотра фотокарточек

Соберет всю семью за дружным просмотром

Превратит ваш вечер в теплый и уютный Характеристики: Размер фотоальбома: 29 х 27 х 7 см

Вес: 1,4 кг

Количество листов: 50

Количество фотографий до 200 Видео Наш обзор

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