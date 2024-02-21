Описание

Фотоальбом на 20 магнитных листов. Магнитные листы подходят для размещения фото, рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего. В произвольном порядке - вертикально, горизонтально, по диагонали. Формат изображения любой - практически до А4. Переплет: спираль. Страницы: бумажные.

Держать такой фотоальбом в руках приятно и трогательно, ведь в нем лучшие моменты вашей жизни, он сохранит Ваши воспоминания в одном месте, напомнит Вам детские ощущения от просмотра фотокарточек, соберет всю семью за дружным просмотром превратит ваш вечер в теплый и уютный. Альбом отлично подойдет для фотографий на память о путешествии в Санкт-Петербург.